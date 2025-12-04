'First Dates' | Programa completo, en vídeo (04/12/2025)

First Dates 04 DIC 2025 - 23:36h.

No te pierdas todas las divertidas citas de 'First Dates' en el programa completo del 4 de diciembre del 2025

Disfruta aquí de todos los programas de 'First Dates' al completo: ¡No te lo pierdas!

Compartir







Noche perfecta para encontrar el amor, hoy: pijama party. Christian, de 34 años, entrenador personal y tiktoker, llega en busca de la "chica ideal". Su cita es Mirtha, también de 34, una empresaria muy segura de sí misma. Desde el primer momento surge una conexión evidente entre ambos, pero... ¿serán realmente lo que están buscando?