'First Dates' | Programa completo, en vídeo (25/11/2025)
No te pierdas todas las divertidas citas de 'First Dates' en el programa completo del 25 de noviembre del 2025
Claudia no necesitaba impresionar a Andra, su cita, con su baile y su elasticidad, porque son almas gemelas. En cambio Sandra, tonificada y liberal, admite que nunca se ha enamorado, y los formidables músculos de Manu tampoco le impresionan. Verónica, por su parte, queda prendada de las múltiples virtudes del parisino Mathieu.