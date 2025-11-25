Logo de cuatrocuatro
Logo de First datesFirst dates
First Dates a la carta

'First Dates' | Programa completo, en vídeo (25/11/2025)

P2223 - Justo en el blanco, Cupido First Dates Temporada 8 Programa 2223
'First Dates'Cuatro.com
Compartir

Claudia no necesitaba impresionar a Andra, su cita, con su baile y su elasticidad, porque son almas gemelas. En cambio Sandra, tonificada y liberal, admite que nunca se ha enamorado, y los formidables músculos de Manu tampoco le impresionan. Verónica, por su parte, queda prendada de las múltiples virtudes del parisino Mathieu.

Temas