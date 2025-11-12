'First Dates' | Programa completo, en vídeo (12/11/2025)

First Dates 12 NOV 2025 - 23:35h.

Juliana es una estilista argentina de 29 años que no se cierra a conocer a cualquier tipo de persona. Le ha gustado que su cita, Guillermo, tenga un estilo muy marcado tanto de ropa como físico, lo que no le ha gustado es su estilo en sí. Y lo que aún le ha hecho menos gracia es que Guillermo saca el tema de su ex durante la cita. ¿Será capaz Guillermo de darle la vuelta a la situación?