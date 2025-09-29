Cuarto Milenio 29 SEP 2025 - 00:50h.

Disfruta del programa de 'Cuarto Milenio' del domingo 28 de septiembre, online y completo

Iker Jiménez, alarmado por los titulares que publican de él: "Me cabrea bastante"

Compartir







Programa 844 - Longevidad extrema

¿Es posible prolongar la longevidad? Iker Jiménez entrevista a una doctora experta en biotecnología para conocer hasta qué punto es posible alargar la duración de la vida humana. Además, Gonzalo Pérez Sarró viaja a la sierra de Córdoba, donde suceden extraños fenómenos en una vivienda familiar desde hace varias generaciones.