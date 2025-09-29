Logo de cuatrocuatro
P844 - Longevidad extrema Cuarto Milenio Temporada 21 Programa 844
Programa 844 - Longevidad extrema

¿Es posible prolongar la longevidad? Iker Jiménez entrevista a una doctora experta en biotecnología para conocer hasta qué punto es posible alargar la duración de la vida humana. Además, Gonzalo Pérez Sarró viaja a la sierra de Córdoba, donde suceden extraños fenómenos en una vivienda familiar desde hace varias generaciones.

