'Todo es mentira' | Programa, en vídeo (07/08/2025)

PP y Vox han aprobado en el Ayuntamiento de Jumilla una controvertida moción impulsada por Vox y modificada por el PP, que busca prohibir celebraciones como el Ramadán o la Fiesta del Cordero en espacios públicos. 'TEM' entrevista en directo al magistrado Ignacio González Vega para analizar si esta medida vulnera la Constitución.