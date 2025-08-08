'Mis raíces: Palomo Spain’, completo (07/08/2025), en vídeo

cuatro.com 08 AGO 2025 - 00:45h.

Dale al 'play' y disfruta del programa completo de 'Mis raíces' del 7 de agosto de 2025 con Palomo Spain como protagonista

Disfruta de todos los programas completos de 'Mis raíces'

Compartir







Isabel Jiménez viaja hasta su taller cordobés para conocer a fondo a uno de los grandes diseñadores de nuestro país, Palomo Spain, de Córdoba para el mundo. Conocimos a este joven diseñador cuando la gran Beyoncé lució uno de sus espectaculares diseños, pero detrás de este chico de Posadas hay mucho más que un estilista de famosas.