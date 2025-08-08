'Mis raíces: Palomo Spain’, completo (07/08/2025), en vídeo

Logo de cuatrocuatro
'Mis raíces: Palomo Spain' (07/08/2025)

P4 - Palomo Spain Mis raíces Temporada 1 Programa 4
'Mis raíces: Palomo Spain’ (07/08/2025)
Isabel Jiménez viaja hasta su taller cordobés para conocer a fondo a uno de los grandes diseñadores de nuestro país, Palomo Spain, de Córdoba para el mundo. Conocimos a este joven diseñador cuando la gran Beyoncé lució uno de sus espectaculares diseños, pero detrás de este chico de Posadas hay mucho más que un estilista de famosas.

