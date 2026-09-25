Cuarto Milenio 25 SEP 2026 - 09:49h.

Según la leyenda, la Lanza del Destino, o la Santa Lanza, otorga a su poseedor poder ilimitado, invencibilidad en el combate y la capacidad de controlar el destino del mundo.

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Este domingo 'Cuarto milenio' se adentra en uno de los misterios que más ha llamado la atención de los historiadores a lo largo de los siglos: el de la Lanza de Longinus, el romano encargado de clavar a Jesús en la cruz.

Según la leyenda, la Lanza del Destino, o la Santa Lanza, otorga a su poseedor poder ilimitado, invencibilidad en el combate y la capacidad de controlar el destino del mundo.

'Cuarto milenio' analizará una de las leyendas más seguidas de todos los tiempos el domingo, a partir de las 21.15h en Cuatro.