Cuarto Milenio 20 SEP 2026 - 23:57h.

El colaborador de ‘Cuarto milenio’ realiza un aislamiento en el edificio en el que los fenómenos paranormales se cuentan por decenas Todos los vídeos y los programas completos de 'Cuarto Milenio', en Mediaset Infinity

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Esta semana en ‘Modo incógnito’ Javier Pérez Campos ha regresado a un lugar que muchos milenarios recordarán de reportajes anteriores y que cuenta con decenas de testimonios sobre sucesos paranormales: la facultad de derecho de Córdoba.

Hace ya algunos años, Paloma Navarrete en compañía de Javier Pérez Campos y otros miembros del equipo visitaron este edificio que data del siglo XV y que ha sido, a lo largo del tiempo, convento, hospital, hospicio, cuartel militar y ahora centro universitario.

Pero su historia oculta una dimensión más oscura, una herencia que no aparece en los libros convencionales y que ‘Cuarto milenio’ desentraña por segunda vez, la de los fenómenos paranormales.

Los horribles sucesos de este edificio: “Fue una orgía de sangre”

Fundado originalmente como el convento de los Carmelitas Descalzos, fue escenario del horror durante la invasión napoleónica de 1808, cuando las tropas del general Dupont asaltaron Córdoba y convirtieron el convento en un cuartel militar, produciéndose entre sus muros una auténtica “orgía de sangre”.

Años después, el edificio acogió funciones de hospital materno infantil y psiquiátrico, un uso que dejó profundas huellas entre sus muros y que podría estar detrás de la mayoría de fenómenos que se han registrado a lo largo de los años.

Algunos testimonios hablan de una mujer “en camisón” que se pasea por los pasillos de la facultad, una dama que habría muerto durante un parto traumático en aquella época.

A este testimonio se suman los de estudiantes que aseguran haber sentido presencias mientras estudiaban hasta tarde, o incluso haber visto con sus propios ojos cómo los objetos se caían de las mesas y estanterías sin tocarlos.

Ahora, Javier Pérez Campos regresa a este edificio para aislarse en completa soledad y comprobar en primera persona lo que sucede entre sus muros. El colaborador de ‘Cuarto milenio’, pese a estar completamente familiarizado con los fenómenos paranormales, ha experimentado en su propia piel el miedo que muchos han sentido entre las paredes de la facultad de derecho de Córdoba.