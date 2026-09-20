Cuarto Milenio 20 SEP 2026 - 23:57h.

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Iker Jiménez reflexiona en ‘El Cierre’ de esta semana sobre su visita a la Fórmula 1 el pasado sin de semana. Confiesa no ser un fan de este deporte, pero fue invitado, acudió y confiesa que aprendió algo muy importante.

“Estábamos viendo los coches desde el lateral y en televisión la percepción era que nos permite hacer un seguimiento más lentamente. Viendo la imagen en televisión, tomo una perspectiva mental: creo que estos pilotos cobran lo que deben y que deberían cobrar incluso más”, comenta Iker.

¿A qué se refiere Iker Jiménez exactamente con estas palabras? “Eran como misiles, el sonido no se olvida, pero ¿dónde está el coche? Ya en las carreras de reconocimiento era impresionante. Me dijo un amigo ‘espera, Iker, que ahora viene lo bueno y buah, no veías, mi encuadre visual no llegaba a ver el coche, pasaba una sombra y no veía el coche”.

“Fui consciente de que la cámara dulcifica la realidad. No nos la muestra como es sino que nos intenta dar una perspectiva edulcorada que no se corresponde con el impacto de cuando estás ahí. Y piensas ‘Fernando Alonso hace así (gira las manos simulando estar en un volante) y está muerto a esas velocidades no queda de ti ni una mota de polvo”.

La profecía de Iker Jiménez sobre Ceuta

“La cámara nos enseña algo, pero también nos hurta algo. Y en el FesTVal mucha gente me preguntaba por Ceuta, como intuyendo que algo se pierde en la cámara. Tuve que decirles que, lo que por desgracia lo que salió en 'Horizonte', es solo un treinta por ciento de la realidad, como en la Fórmula 1, por lo tanto, mi profecía sobre Ceuta es que se va a complicar y que incluso, la cuestión climática, va a tener que ver”.

“Mucha gente, de los que están copando playas, que yo la vi vacía hace diez días y ahora está llena de campamentos, esa gente va a tener que ir a sitios techados con muros más fuertes para protegerse de las inclemencias climáticas y la bajada de las temperaturas”, continúa detallando Iker sobre su profecía para terminar rematando con la siguiente reflexión: “Ojalá me equivoque, pero se va a complicar y mucho”. La reflexión completa, en el vídeo.