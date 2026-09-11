Cuarto Milenio 11 SEP 2026 - 10:53h.

El programa reforzará sus contenidos con las secciones ‘Criptozoología’, ‘Mejor no saberlo’, ‘Exorcismos’ y ‘Arqueología e IA’

Desde las 21.15 horas, en Cuatro

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‘Cuarto Milenio’, el programa más longevo de Cuatro, arranca su 22ª temporada en la cadena este domingo 13 de septiembre, a partir de las 21:15 horas, con un reportaje especial grabado por Iker Jiménez y Carmen Porter en la zona desmilitarizada de Corea para abordar la historia y los enigmas que rodean a este territorio que separa el norte y el sur del país y que se considera la última frontera de la Guerra Fría.

Además, el programa, producido en colaboración con Alma Productora Audiovisual, contará con cuatro nuevas secciones:

• ‘Criptozoología’, en la que Álex Lachtein, naturalista, divulgador medioambiental y escritor, pondrá el foco en especies animales desconocidas, algunas de ellas de carácter mitológico.

• ‘Mejor no saberlo’, que relatará historias de conspiración, geopolítica y sucesos peligrosos de la mano del periodista y escritor Enrique de Vicente.

• ‘Exorcismos’, en la que el doctor José Miguel Gaona abordará el fenómeno de la “posesión diabólica” desde una perspectiva científica.

• ‘Arqueología e IA’, donde el escritor y periodista Javier Sierra abordará el análisis de difertenes vestigios de épocas pretéritas con la ayuda de la Inteligencia Artificial (IA).

Asimismo, proseguirán las investigaciones de misterio de la mano del equipo de ‘Cuarto Milenio’, que se desplazará por toda la geografía nacional para indagar en lugares donde se registra una supuesta actividad paranormal en ‘modo incógnito’, sistema de trabajo que permite a los reporteros del programa aproximarse al misterio de manera intimista.

En el arranque de la temporada…

Además de desgranar los enigmas del territorio fronterizo entre las dos Coreas, ‘Cuarto Milenio’ ofrecerá una nueva entrega de ‘El alma de las ciudades’, en la que el periodista Enrique de Vicente y el escritor Javier Sierra ahondarán en los misterios y las historias y personajes desconocidos de Ceuta, que se constituyó como ciudad autónoma en 1995. Vigilante del Estrecho de Gibraltar, esta ciudad cuenta con un destacado patrimonio cultural, como la Catedral de la Asunción construida a finales del siglo XVII, los antiguos Baños Árabes de La Paz del siglo XII o la Basílica Tardorromana y Necrópolis de Ceuta del siglo IV.

Por otra parte, la primera entrega de la sección ‘Criptozología’ profundizará en la J'ba Fofi, también conocida como la ‘araña gigante congoleña’ y que según las leyendas africanas habita en las selvas tropicales de la extensa cuenca del río Congo, en el corazón de África ecuatorial, y que teje sus redes entre las raíces de los árboles para cazar a cualquier animal que las atraviese. Asimismo, el reportero Javier Pérez Campos viajará junto a Aldo Linares, sensitivo y escritor, a la localidad pacense de Solana de los Barros para investigar los insólitos fenómenos que presuntamente tienen lugar en el consistorio del municipio extremeño.

‘Cuatro Milenio’, el programa más longevo de Cuatro, concluyó la pasada temporada con una media de 659.000 espectadores (6,6% de share), aventajando en 7 décimas a su principal competidor (5,9% y 594.000). El espacio incrementó su media nacional hasta alcanzar un 8,3% de share en target comercial. Además, fue seguido mayoritariamente por el público de 45 a 54 años (8,5%) y los espectadores de 55 a 64 años (8,4%) y superó su media nacional en Baleares (9,9%), Castilla-La Mancha (8,8%), Murcia (8,4%), Asturias (8,3%), Canarias (7,3%), Aragón (7,3%), Andalucía (7,2%) y el ‘denominado’ Resto (6,9%).