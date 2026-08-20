First Dates Madrid, 20 AGO 2026 - 23:40h.

Pedro y Elena deciden conocerse más íntimamente con las cartas del programa pero se llevan una sorpresa al no saber el significado de la temática

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Pedro, de 53 años, es un policía local procedente de Pamplona que quiere encontrar un nuevo amor en 'First Dates'. Él ya advertía a Lidia Santos de que es un hombre de primeras impresiones y no mentía puesto que, al ver entrar a Elena, ha sentido un flechazo.

La soltera, de 38 años, es una manicurista y repostera nacida en Ucrania a la cual le han dicho en numerosas ocasiones que tiene un gran parecido a Dakota Johnson.

Elena siente nervios por si no controla del todo el idioma durante la cita pero Pedro considera que todo está marchando sobre ruedas al poder mantener una conversación fluida. Lo que ninguno de los dos se esperaba es que ninguno de los dos comprendiese la palabra que les ha aparecido en las cartas del programa.

"Es que soy de pueblo"

Elena saca una de las cartas que el programa tiene preparadas para que las parejas se conozcan más íntimamente. Sin embargo, no conoce el significado de la palabra que aparece en ella: fetiche.

Al escucharla, Pedro tiene un ataque de risa: "Qué palabra tan rara, esa no es de mi vocabulario". De hecho, el soltero tiene que pedir ayuda a las camareras del programa para poder descubrir qué significado oculta esta palabra: "Cuando no sé una cosa la pregunto y normalidad".

Ambas le responden con toda la naturalidad del mundo y los solteros acaban bromeando, llegando a idear una noche pasional donde Pedro acaba vestido de policía y le pone una multa a su cita.