First Dates Madrid, 19 AGO 2026 - 23:40h.

No te pierdas este momentazo donde Rafael interpreta delante de todo el restaurante la canción que le cantó al Papa

Los programas completos de 'First Dates': en Mediaset Infinity

Compartir







Rafael entra al restaurante de 'First Dates' con un plato de huevos fritos y cantando una canción que compuso él mismo con la que consigue hacer bailar al propio Carlos Sobera.

Y es que el soltero ya estuvo en el programa intentando encontrar al amor, pero no hubo suerte. Ahora, Rafael vuelve para ver si a la segunda va la vencida y encuentra a esa persona "enrollada" que tenga una mente joven como la suya. ¿Será esa Puri? ¡No te pierdas su cita completa!

La actuación de Rafael

Al preguntarle por su edad, Rafael desbloquea una anécdota. Y es que, casualmente, el soltero tiene los mismos años que el Papa León XIV, al cual conoció hace poco: "Le estuve cantando a su Santidad, me fui al Vaticano y tengo un rosario que me regaló él". Una historia que no emociona demasiado a Puri dado que no se considera religiosa.

Sin embargo, esto no frena al soltero de lanzarse e interpretar ante el restaurante más famoso de la televisión la misma canción que le cantó al Papa. "Es que yo para eso soy muy vergonzosa", comenta su cita con el equipo.

"Contigo tendría mal, ¿sabes por qué? Porque yo soy antimúsica. El tema del flamenco me cansa", le confiesa a Rafael cuando éste se vuelve a sentar en la mesa.