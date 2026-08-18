First Dates Madrid, 18 AGO 2026 - 23:40h.

No te pierdas la cita entre Natalio Abraham y Lupe en 'First Dates' para descubrir si triunfó el amor

En Mediaset Infinity encontrarás todas las citas completas de ‘First Dates’

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Lupe entra en el restaurante más famoso de la televisión desde Castellón para encontrar a un compañero alto, súper cariñoso y que no mienta, dispuesto a ir con ella a recorrer el mundo.

¿Será ese Natalio Abraham? Un policía jubilado que, según su cita, "parece un pavo" por lo apretada que le queda la camisa al cuello. A la soltera tampoco le convence su nombre, ya que considera que "eso es una venganza". ¿Mejorará su conexión a lo largo de la cena? ¡Descúbrelo con su cita completa!

El dardo de Lupe a Natalio Abraham

Llega la hora de pagar y Lupe recuerda que no tiene consigo el bolso. Cuando se acerca Lidia Santos, la soltera se lo pide y ella, con mucho gusto, va a por él. Es en ese momento cuando su cita escanea de arriba a abajo a la camarera. "Qué chica más guapa, madre mía", afirma llevándose una de sus manos a la cabeza. "Pues ala, lánzate", es la respuesta tajante de Lupe al escucharlo.

Cuando Lidia Santos vuelve a la mesa, la soltera no tiene problema en confesarle lo que piensan de ella: "Te estamos poniendo por las nubes, niña".

La presentadora abandona el lugar y Lupe le pregunta a su cita si es generoso. Su respuesta no concuerda finalmente con sus actos, según percibe la soltera, puesto que "se ha quedado calladito" cuando ha pedido el bolso.

Llega la hora de tomar la decisión final y Lupe decide ser clara con Natalio Abraham. Si quieres descubrir si se van juntos o, por el contrario, separan sus caminos, solo tienes que darle play al video principal.