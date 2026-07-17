cuatro.com 17 JUL 2026 - 12:01h.

El programa de reportajes regresa a Cuatro de la mano de Boro Barber con la incorporación de la tecnología más avanzada

Drones silenciosos, cámaras de 360 grados, sensores avanzados y un asistente de Inteligencia Artificial

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La esperada nueva temporada de 'En el punto de mira' llega muy pronto a la parrilla de Cuatro y lo hace de la mano del periodista Boro Barber con nuevas denuncias sociales y temas de actualidad.

En esta nueva etapa del programa de Cuatro se incorpora un gran despliegue de tecnología de vanguardia diseñada para acceder a zonas de difícil acceso, así como equipos de grabación capaces de capturar declaraciones "incómodas".

El equipo contará con un arsenal técnico avanzado que incluye drones silenciosos, cámaras de 360 grados, sensores avanzados y un asistente de Inteligencia Artificial adaptado a las necesidades de la investigación.

¿Preparado para la nueva y revolucionaria etapa de 'En el punto de mira'? Muy pronto en Cuatro.