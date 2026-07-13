Cuarto Milenio 13 JUL 2026 - 00:20h.

El control de los sueños y la conexión de dos personas para sueñen lo mismo ya es una realidad

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Iker Jiménez pone sobre la mesa de ‘Cuarto Milenio’ un tema muy interesante que ha surgido a raíz de que varios investigadores y tecnólogos se estén adentrando en los sueños lúcidos utilizando una serie de software específicos y conectándolos con la neurociencia. Para ello, cuenta con la presencia del doctor José Alonso Ruiz y el doctor Julián Benito León.

Entrevista a Michael Raduga: “Hemos conseguido unir a dos personas en un sueño lúcido”

Para adentrarnos en este tema, Clara Tahoces ha entrevistado a Michael Raduga (CEO y fundador de REMspace Inc.), quien asegura que han conseguido unir a dos personas en un sueño lúcido, algo que les ha llevado cinco años de trabajo. Nos revela cómo lo ha conseguido y qué tecnología han creado para conectarse con personas dormidas.

Para ello, es necesario trabajar con personas que tienen varios sueños lúcidos cada noche y Raduga espera poder ir aumentando el número de personas con las que se pueda conectar a la vez: “El único problema es que los sueños lúcidos duran solo un par de minutos. Tienes que ser capaz de inducirlos con muchos cables puestos, bajo presión, una situación estresante y apenas duran un par de minutos…

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… por lo tanto es muy difícil atrapar, al menos, a dos soñadores lúcidos a la vez para transferir información entre ellos. Pero sabemos cómo lograrlo y es cuestión de tiempo. Quizás sea más difícil que la comunicación en diferido, que es lo que hemos conseguido hasta ahora”, revela Raduga, quien cree que, en unos años, el sueño será una industria. Alonso y Benito León reflexionan sobre estos interesantes avances y el impacto que podría tener.

El cerebro de Clara Tahoces, a examen

Al hilo de esto, el doctor Alonso lleva a cabo un examen del cerebro de Clara Tahoces, trabajadora de ‘Cuarto Milenio’, con el fin de analizar cómo se comporta su cerebro cuando tiene sueños lúcidos. El doctor revela en ‘La Nave del Misterio’ la gran sorpresa que se ha encontrado llevando a cabo este examen cerebral.