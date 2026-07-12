Iker Jiménez critica la última publicación del SETI: "Estas tonterías que hacen no las entiendo"

Cuarto Milenio 12 JUL 2026 - 22:00h.

Iker Jiménez cuestiona el protocolo de actuación anunciado por el SETI

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Carmen Porter le muestra a Iker Jiménez el último informe que ha publicado el SETI (el Search for Extraterrestrial Intelligence o Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre) y el conductor de ‘La Nave del Misterio’ (que ya confesó lo que pensaba sobre la última película de Steven Spielberg, 'El día de la revelación') ha alucinado con lo que estaba leyendo. De hecho, ha manifestado lo que pensaba al respecto.

El SETI es una organización de investigación que lleva a cabo distintos proyectos, iniciativas y disciplinas científicas con el objetivo de encontrar vida inteligente fuera del planeta Tierra. Pero su último informe no parece convencer a Iker Jiménez, quien no ha dudado en criticarlo abiertamente.

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¿Qué ha publicado el SETI?

El SETI ha publicado un polémico informe bajo el título ‘Documento de posición sobre la declaración de principios concerniente a la actividad de seguimiento y detección de inteligencia extraterrestre’, que tiene algunos flecos sueltos. Y es que a Iker Jiménez no le terminan de convencer las actuaciones que dicen que se llevarían a cabo en caso de encontrar alguna prueba de vida extraterrestre.

Las palabras de Iker Jiménez sobre el protocolo del SETI

Nada más leerlo, Iker Jiménez se ha mostrado crítico con el informe de este organismo: “Es una tontería del SETI, de la ponerse en la ola porque no tienen nada. Parece un poco la Agenda 20/30 Extraterrestre, venga hombre. Estas tonterías que hacen, yo no las entiendo muy bien”.

“En las próximas invasiones extraterrestres no sabemos a saber ni qué hacer, obviamente, porque no hay protocolo alguno para una realidad tan rara si es que está ahí”, añade Iker Jiménez, con un particular sentido del humor porque no se toma muy en serio estas palabras por parte del SETI.