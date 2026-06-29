cuatro.com 29 JUN 2026 - 00:45h.

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Iker Jiménez comienza a hacer balance del final de temporada de ‘Cuarto Milenio’ y, para ello, quiere llevar a cabo una reflexión, sin spoilers, de ‘El día de la revelación’, la última película de Steven Spielberg: “Para mí es importante y un poco inesperado. Voy a ser sincero como he sido siempre y, vamos, a puerta gayola”.

Iker echa la vista atrás para hablar del estreno de ‘Encuentros en la tercera fase’ (1977, también dirigida por Spielberg) y desvela que no le impactó tanto por su corta edad, aunque sí que vio cómo impactó a algunos adultos: “Ahora, cada vez que la veo, me parece mejor. Es una de mis cinco películas favoritas”.

Iker Jiménez se emociona viendo 'El día de la revelación'

Esto se debe a que, con el tiempo, tiene más conocimiento y, por eso, le parece mejor. Vio llorar a Benítez viendo esta película y eso le marcó. Ahora, Iker ha ido a ver ‘El día de la revelación’ a pesar de lo que decían las críticas sobre este film: “Carmen me quiso dar la mano porque me vio angustiado. Hay veinte minutos que me puse a llorar como un niño en mitad del cine. Imagínense el papelón. Si pudiera haberlo evitado, lo hubiera evitado”.

“Entendí a Benítez y yo ya sabía que a muchos no les había gustado, me da exactamente igual. Pero llega el momento de la revelación donde se juntan televisión, archivos y el secreto y un equipo como el que tenemos aquí, me veía tan reflejado… y poder, ojalá, algún día, dar esa noticia”, son parte de sus palabras.

“Es que hay un instante en el que se ve a los técnicos, realizados, cámaras, compañeros de producción… cuando en una pequeña emisora, déjenme este spoiler, se da una gran revelación que tiene que ver con archivos de OVNIS del ejército americano. Es tan absolutamente emocionante, magistral, sensacional… que yo no quería, pero se me caían las lágrimas”, continúa relatando Iker. La reflexión completa, en el vídeo.