Cuarto Milenio 28 JUN 2026 - 23:35h.

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Friedrich Jürgenson lo tenía claro: “No existe la muerte, la vida continúa”. Este pintor, músico y productor cinematográfico sueco fue el pionero de las EVP (fenómeno de voces electrónicas) y, por lo tanto, padre de las llamadas psicofonías.

Jürgenson quería demostrar “que la vida no se extingue tras la vida física, sino que continúa en otra dimensión de existencia”. “Cualquier persona, con un corazón puro, puede establecer contactos a través de la comunicación hablada”, llegó a confesar.

"Friedrich, mi pequeño, ¿me oyes? Soy mamá"

‘Cuarto Milenio’ hace un repaso por la figura de este hombre e Iker Jiménez se muestra tajante al respecto: “Inició una nueva era, la de la transcomunicacion”. La ‘Nave del Misterio’ cuenta la historia de este hombre que cambió para siempre la historia.

Jürgenson llega a confesar que, mientras grababa el canto de unos pájaros, captó la voz de su madre que le decía “Friedrich, mi pequeño, ¿me oyes? Soy mamá”. Además, Anabela Cardoso, coautora de ‘Conversaciones de Friedrich con los muertos’, nos cuenta todo lo que sabe sobre Jürgenson.

Iker Jiménez muestra sus dudas sobre sobre Jürgenson: "Estaba condicionado"

Iker Jiménez reflexiona tras el reportaje sobre la vida de Jürgenson: “Se convirtió en un icono. Todos nos pusimos a hacer psicofonías, intentándolo emular”. Pero Iker se ha percatado de que hay cosas que “se han contado de otra manera”.

“Él recibía mensajes mentales, entonces… ¿estamos ante una persona enferma? ¿Estamos ante una persona que oye voces que no están?”, se pregunta Iker Jiménez. Su reflexión completa (y todas sus dudas), en el siguiente vídeo.