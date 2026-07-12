Cuarto Milenio 12 JUL 2026 - 23:00h.

Al detalle, los cambios que experimentará el cuerpo humano cuando se convierta en extraterrestre

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¿Seremos extraterrestres? Esta pregunta sobrevuela el océano cósmico y no es solo una intuición o una premonición ya que muchos científicos están investigando al respecto: ¿Y si ellos fuesen realmente nosotros dentro de unos cuantos años o milenios? Para profundizar en esto, Iker Jiménez (que ha cuestionado el último protocolo publicado por el SETI) cuenta con José Manuel Nieves, periodista científico.

“En la Luna va a haber gente viviendo en un par de décadas”, asegura José Manuel Nieves, que reflexiona sobre los cambios que podría experimentar el cuerpo humano, el cual está “diseñado para vivir en la Tierra”. En este sentido, hay tres aspectos clave a tener en cuenta:

La gravedad.

La radiación cósmica.

Los ritmos circadianos.

Los cambios que experimentará el cuerpo humano

Sin la gravedad sucedería que los músculos no tienen que trabajar de la misma manera y los huesos no necesitarían tanto calcio porque no tendrían que soportar tanto peso, “entonces ¿qué ocurre? Que la naturaleza, que es muy sabia, va a ordenar y los huesos se descalcifican muy rápidamente, los músculos pierden volumen, pierden masa”. Esto provocaría cambios en la apariencia física del ser humano.

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En cuanto a la radiación, Nieves señala que podría dañar nuestro ADN: “Si vas a vivir varias generaciones fuera de la Tierra, es probable que adquiramos una protección natural, una especie de pigmentación distinta para defendernos de esa radiación. El hombre eso ya lo ha hecho, cuando salimos de África éramos todos negros y acabamos con la piel clara”.

Estos cambios físicos (menos masa muscular, menos altura, cabeza más grande, huesos más enclenques…) lleva a José Manuel Nieves a señalar que es la típica imagen que hemos tenido siempre de los extraterrestres. Al hilo de esto, Nieves ha hablado con Juan Luis Arsuaga (paleoantropólogo, escritor y director de Atapuerca) sobre la evolución del ser humano desde el neandertal hasta el día de hoy.