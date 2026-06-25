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El secuestro que acabó en asesinato de José Luis Vázquez Escarpa: el lunes a las 23h en el fin de temporada de 'En guardia'

El secuestro y asesinato de José Luis Vázquez Escarpa: el lunes en el fin de temporada de 'En guardia'
Fin de temporada de 'En guardia' el próximo lunes.. Cuatro.com
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En el fin de temporada de 'En Guardia' el lunes a las 23.00 horas, en Cuatro, los investigadores abordaran el secuestro de José Luis Vázquez Escarpa, que conmocionó a España en 2014. El empresario fue engañado para acudir a una falsa reunión de negocios y retenido por una banda criminal que exigió un rescate a su familia. Pese al pago del dinero, los secuestradores acabaron asesinándolo. La Guardia Civil llevó a cabo una extensa investigación que permitió identificar y detener a los responsables, desarticulando la organización criminal implicada en el caso.

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