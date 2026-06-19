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Las últimas horas de Consuelo Roig: el lunes, a las 23:00h, en 'En guardia'

Avance de 'En guardia': las últimas horas de Consuelo Roig
Avance del próximo programa.. cuatro.com
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El 1 de abril del año 2013, la familia de Consuelo Roig da el aviso de que no saben nada de ella desde el día anterior. En el interior de su vivienda, se encuentra su bolso y su documentación. ¿Qué sucedió'?

Poco después, encontraron su cuerpo sin vida. 'En guardia' recrea el próximo lunes 22, a las 23:00 horas, el crimen de Teresa Roig: ¿Quién acabó con su vida y por qué?

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