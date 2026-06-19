En guardia 19 JUN 2026 - 09:21h.

Mira este avance del nuevo programa de 'En guardia': el lunes, a las 23:00h, en Cuatro

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El 1 de abril del año 2013, la familia de Consuelo Roig da el aviso de que no saben nada de ella desde el día anterior. En el interior de su vivienda, se encuentra su bolso y su documentación. ¿Qué sucedió'?

Poco después, encontraron su cuerpo sin vida. 'En guardia' recrea el próximo lunes 22, a las 23:00 horas, el crimen de Teresa Roig: ¿Quién acabó con su vida y por qué?