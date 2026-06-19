Los misteriosos hallazgos de la Anatolia, en profundidad: este domingo, a las 21:15h., en 'Cuarto Milenio'
El avance del nuevo programa de 'Cuarto Milenio'
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En un área árida e inhóspita de la Anatolia está pasando algo: están floreciendo las más viejas reproducciones de dioses o quién sabe si de extraños viajeros de la humanidad.
Iker Jiménez analiza estos hallazgos en profundidad junto a su equipo de 'Cuarto Milenio' en el próximo programa del domingo 21 de junio, a las 21:15 horas.