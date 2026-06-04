Florentino Pérez, candidato a la presidencia del Real Madrid, esta noche en directo en 'Horizonte'

Horizonte 04 JUN 2026 - 12:03h.

No te pierdas la entrevista más esperada, esta noche a las 21:40h

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Anoche, durante la emisión de 'Horizonte', Iker Jiménez reconocía que ''sería un orgullo'' que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, acudiera al programa para ''soltar algunas bombas'', a tan solo unos días de las elecciones a la presidencia del club.

Ahora, la petición del presentador se ha hecho realidad y esta noche a partir de las 21:40h, Iker Jiménez recibirá en el plató del programa a Florentino Pérez, actual presidente del Real Madrid, quien anunciará importantes novedades en torno a su candidatura a la reelección.