Los Morancos recuerdan a sus padres y hermanos fallecidos en su entrevista en '100% únicos'

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Los Morancos llegan a '100% únicos' donde reciben la pregunta íntima de Paula López: ¿cuál fue el momento más difícil por el que han atravesado?

Los cómicos aseguran que han tenido varios, pero tienen claro cuál ha sido el más duro de ellos: el fallecimiento de sus seres queridos. "Lo hemos pasado francamente mal", se sincera César Cadaval.

Sin embargo, los hermanos tiraron para adelante "currando a los dos días" y refugiándose en el trabajo aunque "eso no se supera nunca". De hecho, el mayor de ellos confiesa: "Cuando salgo de viaje creo que me los voy a encontrar en casa. Todavía tengo esa cosa".

Es en el turno de María Prieto cuando ésta les pregunta qué sería lo que le dirían a sus padres y nunca tuvieron la oportunidad de hacerlo. "Decirle muchas veces que les queríamos mucho", responde el menor de ellos. Jorge, por su parte, les diría que los sigue queriendo "igual que el primer día": "Uno no es consciente de lo que quiere a las personas hasta que dejas de verlas".

Y, aunque César tendría que pensar qué sería lo que les diría, lo cierto es que con el simple hecho de volver a verlos "sería impresionante": "Sería lo mejor que me pasaría en esta vida".

El sorprendente regalo que le hizo su hermano Diego a Jorge

Hablando de pérdidas, Manuel Ángel les pregunta si les costó recuperarse del fallecimiento de sus hermanos Diego y Carlos. Tras afirmarlo, Jorge aprovecha para contarles cuál fue el sorprendente regalo que le hizo su hermano Diego antes de fallecer. ¡Descúbrelo dándole play al video!