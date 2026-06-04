Esta es la divertida anécdota de Jorge Cadaval que incluye al rey emérito

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Durante su entrevista en '100% únicos', Jesús Pérez hace mención a todas las anécdotas que tiene Jorge Cadaval a causa de irse "por la patilla". De hecho, en alguna ocasión ha contado en televisión que le sucedió delante del rey.

Y es que el humorista es sincero y asegura: "Me cago en todos los sitios. Me voy de vareta". Momento en el que aprovecha para contarles a los integrantes del programa qué fue lo que le sucedió ante el rey Juan Carlos I.

La embarazosa anécdota de Jorge Cadaval con el rey emérito

Según cuenta el protagonista de la historia, Los Morancos fueron invitados a una cena con el rey emérito y fueron sentados al lado del mismo. Sin embargo, todo se truncó cuando el mayor de los hermanos comió queso: "A mi me sienta fatal desde el minuto uno. Empecé a sudar frío y se me descompone la barriga”.

Es en ese momento cuando se acerca a la persona que les había invitado y se sincera con ella: "Me estoy cagando". Por lo que no quedaba otra que confesárselo al rey Juan Carlos, a quien le dijo: "Señor, mire usted, me tengo que ir".

El rey emérito, con total naturalidad, le preguntó si era un apuro intestinal lo que le estaba sucediendo. Ante su respuesta afirmativa, Juan Carlos le contestó: "Pues ve al váter, c*ño". Los integrantes de ‘100% únicos’ se desternillan de risa al escucharlo: "Por Dios, qué agobio".