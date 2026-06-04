Fernando Tejero se sincera sobre el trauma que le supuso crecer lejos de sus padres: "Psicológicamente sufro un abandono"
Fernando Tejero sobre el momento más duro de su infancia: "Me arrancaron de la que yo consideraba mi casa"
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Fernando Tejero responde a todas las preguntas de los reporteros con TEA de '100% Únicos'. En la entrevista, el actor se ha sincerado como nunca sobre los momentos que más han marcado su vida, así como algunos de sus episodios más duros. Comenzado por su infancia, Tejero recuerda su niñez junto a su tía abuela y se abre en canal sobre el trauma que fue para él crecer lejos de sus padres hasta los catorce años.
El reportero, Eduardo García, le ha lanzado una importante pregunta al actor: "¿Cómo te marcó vivir con tu tía abuela en vez de con tus padres?" Una pregunta ante la que el actor ha contestado con total honestidad, desvelando que, pese a que no culpabiliza a sus padres por ello, si que sintió un "abandono psicológico". Y es que lo que empezó como una estancia temporal en casa de su tía abuela a los 9 meses tras una lesión de su madre, terminó siendo catorce años.
Fernando Tejero sobre el momento más duro de su infancia: "Me arrancaron de mi casa"
"Me llevan para un tiempo, pero el tiempo se va alargando hasta los 14 años", ha contado Fernando Tejero, que seguidamente ha explicado qué fue para él lo más duro de toda esta situación: "Lo que peor llevé es que cuando tengo catorce mi tía enferma de cáncer y me tengo que ir a vivir con mis padres y hermanos. Me arrancan de la que yo consideraba mi casa y mi familia, para mí, supuso un trauma".
Respecto a cómo fue la adaptación con sus padres tras su regreso, el actor ha confesado: "Fue difícil porque me costó colocar eso. Me volví una persona poco comunicativa, un niño tímido. Era difícil, no la comunicación con mis padres, sino con cualquiera. Estaba en mi mundo y en mi dolor, hacía me costase comunicarme con el resto sociedad".
No obstante, Fernando Tejero ha querido recalcar que actualmente su relación con sus padres es muy buena: "Los quiero muchísimo. Sobre todo a mi madre, es una luchadora y trabajadora nata. Ha sido una madre maravillosa".