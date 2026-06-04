Fernando Tejero aclara si ha aceptado personajes por motivos económicos y desvela qué le ha salido en la renta
¿A pagar o a devolver? Fernando Tejero confiesa en '100 Únicos' que le ha salido en la renta tras hablar sobre su economía
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Fernando Tejero se sincera sobre su economía al responder las preguntas de los reporteros con TEA de '100% Únicos'. El actor habla, sin filtros, en el programa sobre dinero, confesando si ha llegado a aceptar algún personaje que no le gustase exclusivamente por razones económicas. Asimismo, Tejero se ha mojado al desvelar qué le ha salido en la última renta. ¡No te lo pierdas!
Los reporteros del programa no se han cortado nada a la hora de sacar a relucir al entrevistado el tema económico. En concreto, ha sido la pregunta de Aline Bravo la que ha abierto este tema, al cual se han sumado el resto con unas preguntas de lo más atrevidas. La reportera ha querido saber si el actor en algún momento ha aceptado algún personaje solo por dinero y si se ha llegado a sentir mal por ello.
Fernando Tejero confiesa qué le ha salido en la renta
Sin reparos, Fernando Tejero ha respondido de manera clara: "Sí, he hecho algún personaje por dinero, pero lo he hecho con toda la dignidad, el amor y las ganas del mundo". No obstante, el actor ha admitido que en la actualidad si que se negaría: "Estoy en momento que me costaría hacer algo por dinero, pero nunca digas nunca jamás".
Más atrevido incluso ha sido Pablo Candel, quien le ha lanzado al entrevistado una pregunta inesperada: "¿Cuánto te llegó en la última declaración de la renta? ¿Te salió a pagar o a devolver?". Fernando Tejero no ha podido evitar reírse tras escuchar la pregunta y, seguidamente, ha respondido con total sinceridad. ¡Dale al play para conocer su respuesta!