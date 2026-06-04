Practica Cuatro 04 JUN 2026 - 00:41h.

Fernando Tejero habla sobre su homosexualidad y lanza un mensaje a las personas que sufren depresión y ansiedad: "Que alcen la voz"

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Fernando Tejero se ha abierto en canal en '100% Únicos'. El actor ha hablado con los reporteros con TEA del programa sobre su pasado amoroso antes de reconocer su homosexualidad. Del mismo modo, Tejero se ha sincerado sobre el bullying que sufrió debido a su orientación sexual y, además, ha confesado cómo se encuentra ahora su corazón.

Aunque el actor es abiertamente homosexual su proceso de autoaceptación fue un camino largo y complicado para él. Como el mismo ha reconocido, Tejero tuvo varias novias: "No aceptaba mi homosexualidad por el miedo al dedo acusador de la sociedad. Era una época muy complicada, el primero que no se aceptaba era yo. Quería casarme con una mujer y tener una familia, lo estipulado por la sociedad. Eran parejas parche”.

Ahora, el actor se encuentra en una etapa de lo más feliz tras haber batallado durante muchos años con la ansiedad y depresión. Por esto mismo, los reporteros han querido saber si existe alguna persona especial en su vida que esté también influyendo en esa felicidad. Sin pensárselo dos veces, Fernando Tejero ha respondido la gran pregunta: ¿Tiene pareja? ¡Dale al play y no te pierdas su respuesta!

"Tenía la voz afeminada y quería tener voz de hombre"

Además, el actor ha hablado sobre el bullying que sufrió: "Tenía mucha pluma y la voz afeminada. Me llamaban maricón y marica e, incluso, un grupo de amigos de mi barrio me rechazaba", ha confesado. Pese a ello, Fernando Tejero ha contado que nunca pidió ayuda: "En esa época era una cosas medio normalizada", ha recordado con dolor.

Respecto a los problemas que le causó enmascarar durante tanto tiempo su verdadera forma de ser, Fernando Tejero ha contado que, aparte de lo psicológico, le afectó especialmente en la voz: "Tenía la voz afeminada, entonces quería tener voz de hombre. De forzarla tengo las cuerdas vocales rozadas. Tengo la voz así de ronca por eso”.

El consejo de Fernando Tejero a las personas que sufren depresión y ansiedad

Como persona que ha sufrido ansiedad y depresión en sus propias carnes, Fernando Tejero ha lanzado un importante mensaje a aquellas personas que están experimentando lo mismo que vivió él: "Que no se calle, que alce la voz, que pida ayuda, porque no es un signo de debilidad es un signo de fortaleza. Siempre va a haber alguien que te comprenda porque todos tenemos derecho a la compresión y a que nos escuchen. No puede uno cerrarse y convivir con eso, es durísimo y puede desembocar en algo terrible".