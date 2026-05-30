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Fernando Tejero y Los Morancos, en '100% Únicos': el miércoles, a las 23:00h., en Cuatro

Fernando Tejero y Los Morancos, en '100% Únicos': el miércoles, a las 23:00h., en Cuatro
Avance del nuevo programa de '100% Únicos'.. cuatro.com
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Tras las entrevistas al cantante Pablo Alborán y a la actriz Karla Sofía Gascón (programa completo disponible en Mediaset Infinity), nuevos rostros conocidos se suman al programa para ser entrevistados.

El próximo miércoles, a las 23:00 horas, disfruta de las entrevistas al actor Fernando Tejero y al dúo humorístico Los Morancos, quienes vienen dispuestos a sincerarse y a emocionarse.

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