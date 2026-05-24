Cuarto Milenio 24 MAY 2026 - 23:37h.

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Una semana más, 'Cuarto milenio' ha compartido con la audiencia una nueva entrega de 'Modo incógnito', la sección en la que los colaboradores de 'Cuarto milenio' visitan de nuevo escenarios en los que ya realizaron investigaciones con el equipo del programa pero esta vez con la única compañía de su teléfono móvil.

En esta ocasión ha sido Clara Tahoces quien únicamente con su teléfono móvil y una grabadora se ha adentrado en un teatro del siglo XVII que ya visitó en el pasado por petición de un actor: "El actor Javier Marqueta se puso en contacto con nosotros para hablarnos de un teatro de Colmenar de Oreja en el que los trabajadores aseguraban que ocurrían fenómenos extraños".

En esta segunda visita de Clara al teatro Diéguez la reportera de la nave del misterio ha podido captar esos sonidos de los que los trabajadores hablan. Pese a que en un primer momento Clara no fue capaz de captar ningún sonido, lo cierto es que cuando estaba a punto de abandonar el lugar la situación dio un giro de 180 grados:

"Antes de irme fui un momento al servicio y al salir comencé a escuchar esos extraños sonidos. Escuchaba pasos y golpes y empecé a grabarlo todo con mi teléfono. No sé si sois capaces de oírlo, pero escucho golpes a mi alrededor, noto como si algo me estuviera rodeando".

Con una entereza pasmosa Clara Tahoces se disponía entonces a realizar un aislamiento en el centro del patio de butacas del teatro, un aislamiento que ha impresionado al mismísimo Iker Jiménez.

La IA analiza la psicofonía de Clara y capta una extraña voz

Durante el aislamiento Clara pudo captar unos extraños sonidos con la grabadora que puso a funcionar justo antes de sentarse en soledad en el patio de butacas. La reportera le explicaba después a Iker que la Inteligencia Artificial analizó esos sonidos y llegó a la misma conclusión que ella: "Tanto la IA como yo escuchamos que una voz de mujer anciana dice 'te mato".