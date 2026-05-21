Cuarto Milenio 21 MAY 2026 - 10:06h.

Iker Jiménez analiza el trágico misterio que pasará a los libros de historia del futuro, el domingo a las 21:15 horas en Cuatro

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Por desgracia el misterio del vuelo 370 de Malaysia Airlines sigue el camino de convertirse en un trágico misterio de esos que ilustran los libros de futuras generaciones. Un misterio al que Iker Jiménez da luz el próximo domingo a las 21:15 horas en ‘Cuarto Milenio’.

¿Qué pasó realmente con el vuelo 370 de Malaysia Airlines? ¿Por qué es uno de los grandes misterios sin resolver? Iker Jiménez y su mesa de expertos analizan uno de los misterios aeronáuticos más inquietantes de las últimas décadas, un misterio que si continua sin esclarecerse podría llegar a ser estudiado por futura generaciones.

Todos los detalles de un suceso hasta hora sin explicaciones y otros muchos temas, el domingo a las 21:15 en ‘Cuarto Milenio’ en Cuatro.