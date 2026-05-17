Cuarto Milenio 17 MAY 2026 - 23:20h.

Compartir







Donald Trump ha vuelto a situar el debate sobre los OVNIs y la vida extraterrestre en el centro de la conversación pública tras desclasificar más de 160 documentos, entre ellos 20 vídeos, relacionados con fenómenos aéreos no identificados. Unos archivos procedentes del Departamento de Guerra de los Estados Unidos que incluye filmaciones militares, fotografías y documentos sobre objetos detectados, cuyo origen no ha podido ser explicado. En 'Cuarto Milenio' analizamos una recopilación de algunas de las imágenes de esta primera ola desclasificada.

Antes de profundizar en el contenido desclasificado, David Alandete, corresponsal en Washington D.C, ha conectado con el programa para contar la última hora al respecto. ¿Cuál ha sido el impacto de esta gran desclasificación en EE.UU.? Según ha revelado el periodista, desde la Casa Blanca, se les ha trasladado que estas revelaciones, que el público ha recibido con gran "conmoción", "son solo la punta del iceberg". Y es que aún quedaría mucho material por desclasificar que podría "alterar muchas preconcepciones de doctrinas, no solo relacionadas con la fe cristiana", sino también de otras religiones.

Motivo por el cual, Donal Trump se ha reunido con "pastores protestantes líderes de fe de todos los credos". "Imagínate hasta donde esta yendo la Casa Blanca para tratar de mitigar cualquier efecto social de inquietud o de malestar con lo que se pueda revelar", ha afirmado Alandete. Asimismo, el periodista ha contado que existe una gran presión sobre Trump para que continúe haciendo públicos nuevos archivos: "Hay mucho todavía bajo secreto".

La gran desclasificación de Donald Trump: 160 archivos y 20 vídeos

Tras estas declaraciones del corresponsal, Javier Sierra y Enrique de Vicente han analizado algunas de las imágenes y archivos desclasificados: