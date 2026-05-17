Cuarto Milenio 17 MAY 2026 - 22:30h.

Enrique de Vicente tiene una opinión muy clara sobre las intenciones de la gran desclasificación de documentos de Estados Unidos: “Nos están desensibilizando para lo que está por venir”

Para José Manuel Nieves, sin embargo, la gran desclasificación no es más que un ejercicio de despiste: “Que digan dónde está ese material genético que capturaron en los 70”

Descubre más de 'Cuarto Milenio' (programas completos, momentazos...) en Mediaset Infinity

Compartir







El gobierno de Estados Unidos ha desclasificado recientemente cientos de documentos sobre fenómenos aéreos no identificados. Los archivos, que incluyen informes militares, grabaciones de radar y comunicaciones internas de agencias de inteligencia, también incluyen cables diplomáticos, informes del FBI y transcripciones de misiones Apolo nunca vistas.

Muchos de estos documentos describen objetos capaces de maniobrar de manera imposible para la tecnología conocida por el hombre; además, algunas de las grabaciones incluyen objetos elipsoidales, luces circulares y anomalías captadas por sensores infrarrojos que nunca antes se habían visto.

¿Qué hay nuevo en esta nueva horneada de papeles y filmaciones? ¿Estamos en la antesala de una gran revelación OVNI? Para analizar esta cuestión de actualidad visitan la nave del misterio el escritor Javier Sierra y los periodistas Enrique de Vicente y José Manuel Nieves.

Los colaboradores analizan la gran desclasificación

David Alandete, corresponsal desde Washington, ha participado en el debate de la mesa y ha aportado nuevas informaciones que hablan de precipitadas reuniones con líderes religiosos: “Desde la Casa Blanca se nos dice que esto es solo la punta del iceberg, que nos espera mucha más información y que es reciente. Tan es así que la semana pasada se informaba de que ha habido reuniones entre enviados de la Casa Blanca con líderes de todos los credos para que se preparen ante inminentes revelaciones que pueden alterar muchas preconcepciones de las doctrinas existentes”.

Javier Sierra ha mostrado en ‘Cuarto milenio’ algunos de esos vídeos que la Casa Blanca ha desclasificado y que han generado un tremendo impacto. Muchos de los periodistas estadounidenses que se encuentran cubriendo la noticia in situ no han tardado en lanzar las primeras comparaciones, algunas de ellas relacionadas con antiguos seres de creencias ya extintas.

José Manuel Nieves, por su parte, expresa en la nave del misterio su descontento y desilusión por los documentos desclasificados: “Muchos de estos documentos ya los habíamos visto, si el Gobierno ha estado décadas manejando material biológico extraterrestre, ¿dónde está? ¿por qué no muestran eso?”.

En contraposición, Enrique de Vicente cree que “la gran verdad” está aún por revelar, una verdad que él no va a creer: “Lo aparente es que están revelando documentos importantes, lo que hay detrás es un proceso de ingeniería social, de insensibilización sistemática para acostumbrar a la mentalidad colectiva para la información que después nos darán y que para mí tiene una fecha especial, concretamente el 4 de julio, Donald Trump ya tiene un discurso histórico que pronunciar ante el mundo”.