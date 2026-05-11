Iker Jiménez reflexiona sobre las audiencias: "Es la primera vez que se me saltan las lágrimas"

Cuarto Milenio 11 MAY 2026 - 00:30h.

El cierre de Iker Jiménez de esta semana gira en torno a una reflexión sobre los datos de audiencia

Descubre más de 'Cuarto Milenio' (programas completos, momentazos...) en Mediaset Infinity

Compartir







Iker Jiménez comienza el ‘Cierre’ de esta semana reflexionando sobre las audiencias: “Qué misterio, no se acostumbra uno nunca a ellas. Es imposible”. El conductor de ‘La Nave del Misterio’ considera que no te puedes creer ni el rey ni deprimirte por estos datos ya que siempre se comportan como una onda.

La reflexión de Iker Jiménez sobre los datos de audiencia

Al hilo de esto, Iker Jiménez quiere compartir con los milenarios algunas anécdotas relacionadas con las audiencias que van desde la euforia y celebración a las ocasiones en los que no se ha brillado tanto: “Ese número es tan bendito como diabólico. No depende solo del trabajo que uno haga”.

A lo largo de estos veinte años en Cuatro, Iker puede concluir que “si hiciésemos un baremo general, los programas que tú más o menos dices que va a dar más, sabes más o menos si va a ir más la gente a un programa o a otro. Ahora, nadie tiene la varita mágica, qué va a funcionar y qué no”.

A Iker nunca le han gustado lo exámenes, el hecho de recibir una nota, por eso nunca se termina de acostumbrar al dato de sus programas: “Aunque lo hagas bien, hay otros exámenes compitiendo contigo por un porcentaje. Mucha gente se va al paro por un numerito. He tenido alegrías y presiones”, añade el conductor de 'La Nave del Misterio'.

Pero, para Iker Jiménez, el éxito de mantener veinte años en antena es no haberse obsesionado por este dato: “Es difícil que tú la domines”. El presentador comparte una anécdota reciente que tiene que ver con la audiencia que hizo hace poco el programa ‘Horizonte’ y se confiesa con los milenarios: “Es la primera vez que se me saltan las lágrimas”. La reflexión completa de Iker, en el vídeo.