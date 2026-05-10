Cuarto Milenio 10 MAY 2026 - 22:45h.

Laura Ann Aime, la una nueva víctima de Ted Bundy, cincuenta años después

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Ted Bundy parecía el americano perfecto. Era guapo, inteligente, había terminado Psicología y estaba estudiando Derecho. Tenía un futuro prometedor, pero eligió el camino del mal. Entre 1974 y 1978, atravesó los Estados Unidos, desde Seattle hasta Florida sembrando su camino de cadáveres.

Secuestraba mujeres jóvenes, atapándolas con su encanto, y después las golpeaba, abusaba sexualmente de ellas y las asesinaba. El 29 de enero de 1989, murió ejecutado en la silla eléctrica, en el exterior de la prisión. En Florida, una multitud lo celebró con pancartas que decían ‘Freid a Bundy’.

La venganza de las víctimas de Ted Bundy

Ted Bundy reconoció más de treinta asesinatos, otros muchos no pudieron ser comprobados. En 2026, otra víctima se suma a su macabro historial: Laura Ann Aime, de 17 años, desaparecida la noche del 31 de octubre del año 1974. Salió de una fiesta de Halloween y nunca llegó a su casa.

Más de cincuenta años después, gracias al ADN, su familia sabe lo que le sucedió: Ted Bundy la asaltó, la violó salvajemente y la estranguló. El avance de las técnicas de investigación y de análisis forense sigue arrojando datos sobre el asesino en serie más famoso de todos los tiempos y consiguen lo imposible, que las víctimas hablen desde su tumba.

¿Cuántas mujeres habrán sido asesinada por Ted Bundy? Algunos apuntan a que podrían ser más de 100. Vicente Garrido analiza la figura en torno a este asesino en serie y profundiza en la ida de que las víctimas están vengándose de su asesino desde el lugar en el que fueron enterradas.