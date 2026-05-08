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Loles León y Pepe Rodríguez, en ‘100% Únicos’: el miércoles, a las 23:00h, en Cuatro

Loles León y Pepe Rodríguez, en ‘100% Únicos’: el miércoles, a las 23:00h, en Cuatro
Pepe Rodríguez. cuatro.com
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Una nueva entrega de '100% Únicos' te espera el próximo miércoles a las 23:00 horas en Cuatro, con el chef Pepe Rodríguez y la actriz Loles León.

Pepe Rodríguez y Loles León se sentarán frente a los reporteros más sinceros de la televisión para mostrarse como nunca antes. Prepárate para descubrir su lado más humano y vulnerable en una conversación emocionante, divertida y llena de honestidad. Una noche de emociones, risas y confesiones que te atrapará de principio a fin.

Tienes una cita el miércoles a las 23:00 horas en Cuatro con '100% Únicos'.

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