Loles León y Pepe Rodríguez, en ‘100% Únicos’: el miércoles, a las 23:00h, en Cuatro

Practica Cuatro 08 MAY 2026 - 12:52h.

No te pierdas la nueva entrega de '100% Únicos', con Loles León y Pepe Rodríguez

Todos los programas completos de '100% Únicos', en Mediaset Infinity

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Una nueva entrega de '100% Únicos' te espera el próximo miércoles a las 23:00 horas en Cuatro, con el chef Pepe Rodríguez y la actriz Loles León.

Pepe Rodríguez y Loles León se sentarán frente a los reporteros más sinceros de la televisión para mostrarse como nunca antes. Prepárate para descubrir su lado más humano y vulnerable en una conversación emocionante, divertida y llena de honestidad. Una noche de emociones, risas y confesiones que te atrapará de principio a fin.

Tienes una cita el miércoles a las 23:00 horas en Cuatro con '100% Únicos'.