'En guardia' investiga a fondo el caso del brutal asesinato de Wafaa: el lunes a las 23:00h, en Cuatro

En guardia 06 MAY 2026 - 11:46h.

¡No te pierdas el próximo capítulo de 'En guardia'!

No te pierdas el último episodio de 'En guardia' en Mediaset Infinity

Compartir







El próximo episodio de 'En guardia' se centra en el caso de Wafaa, un caso que conmocionó a España en 2019. Wafaa era una joven de 19 años que desapareció en Carcaixent (Valencia) y poco después se descubrió que Tuvi, un joven del mismo grupo de amigos, la apuñaló en tres ocasiones, la maniató y la asfixió hasta causarle la muerte, después de agredirla sexualmente.

'En guardia' recoge distintos testimonios sobre el crimen e investiga a fondo todo lo ocurrido, no te pierdas el programa el próximo lunes 11 de mayo a las 23:00h, en Cuatro.