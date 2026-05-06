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'En guardia' investiga a fondo el caso del brutal asesinato de Wafaa: el lunes a las 23:00h, en Cuatro

'En guardia' investiga a fondo el caso del asesinato de Wafaa: el lunes a las 23:00h, en Cuatro
'En guardia'. cuatro.com
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El próximo episodio de 'En guardia' se centra en el caso de Wafaa, un caso que conmocionó a España en 2019. Wafaa era una joven de 19 años que desapareció en Carcaixent (Valencia) y poco después se descubrió que Tuvi, un joven del mismo grupo de amigos, la apuñaló en tres ocasiones, la maniató y la asfixió hasta causarle la muerte, después de agredirla sexualmente.

'En guardia' recoge distintos testimonios sobre el crimen e investiga a fondo todo lo ocurrido, no te pierdas el programa el próximo lunes 11 de mayo a las 23:00h, en Cuatro.

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