First Dates 07 MAY 2026 - 00:33h.

¡Todos los programas de 'First Dates'!: al completo, en Mediaset Infinity

¡Regresa el mejor programa de citas de la televisión!: estos son los días que se emitará en Telecinco

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¡Vuelve 'First Dates'! Y vuelven las mejores historias, con nuevas citas que nos tendrán pegados a la pantalla... ¡no te lo pierdas! 'First Dates' regresa por todo lo alto los lunes, martes y miércoles, a las 21:45 horas, en Telecinco.

"Va a arder Troya, va a haber de todo.... todo, ¡para que lo disfrutes!": 'First Dates', los lunes, martes y miércoles, a las 21:45 horas, en Telecinco. ¿Te lo vas a perder?