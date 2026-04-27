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La desaparición de Marta Calvo en el estreno de la segunda temporada de 'En guardia': el lunes, en Cuatro

La desaparición de Marta Calvo en el estreno de la segunda temporada de 'En guardia': el lunes, en Cuatro
El testimonio de Marisol Burón, madre de Marta Calvo. 'En guardia'
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¡Ya tenemos fecha de estreno de la nueva temporada de 'En guardia'! No te puedes perder la primera entrega del programa que profundizará en la desaparición de Marta Calvo y que contará con el testimonio de su madre, Marisol Burón.

Apunta: El próximo lunes, 4 de mayo, a las 23:00 horas en Cuatro tienes una cita con la segunda temporada de este programa que desgrana las operaciones policiales de los crímenes más mediáticos del país. ¡No te lo pierdas!

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