En guardia Madrid, 27 ABR 2026 - 23:54h.

Descubre de qué trata la primera entrega, la fecha y la hora del estreno de la segunda temporada de 'En guardia'

Espera la llegada de la segunda temporada de 'En guardia' volviendo a ver la primera en Mediaset Infinity

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¡Ya tenemos fecha de estreno de la nueva temporada de 'En guardia'! No te puedes perder la primera entrega del programa que profundizará en la desaparición de Marta Calvo y que contará con el testimonio de su madre, Marisol Burón.

Apunta: El próximo lunes, 4 de mayo, a las 23:00 horas en Cuatro tienes una cita con la segunda temporada de este programa que desgrana las operaciones policiales de los crímenes más mediáticos del país. ¡No te lo pierdas!