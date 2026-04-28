Filtración del aire, economía circular y un avatar que te da recomendaciones: Así es la casa que promueve la longevidad

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El equipo de 'Fuera de cobertura' se traslada hasta Toledo para visitar una casa que cuida de la salud y promueve la longevidad de sus propietarios. Lo primero que percibe Alejandra Andrade es que "parece del futuro totalmente", algo que tiene sentido dado que se plantearon "como hábitats para los que van a ser los futuros colonizadores de Marte". Sin embargo, se dieron cuenta de que "también podía ser útil para la Tierra": "Este es un modelo diseñado para resolver problemas terrestres".

¿Qué hace esta casa?

Desde filtrar el aire de la atmósfera para tener partículas cero hasta observar 14 parámetros de salud al día, advirtiendo en caso de que alguno esté desregulado, esta casa tiene un avatar que te "ayuda en todo tu sistema de salud".

Además, cuenta con un sistema de economía circular que recicla todos los residuos producidos: por ejemplo, lo orgánico se utiliza para el huerto instalado dentro del hogar y que sirve para cultivar tus propios vegetales.

En el baño, el agua se separa por aguas blancas, grises y negras, reutilizándose para que sea más ecológico. Sin embargo, hay algo que llama especialmente la atención de Alejandra Andrade: una ducha que te seca.

A partir de las 20:00 horas, las luces son rojas para conciliar mejor el sueño ya que "la luz infrarroja ayuda a tus mitocondrias, a generar más energía, descansar mejor y te prepara para tener un sueño más reconfortante".

También cuenta con un gimnasio donde puedes practicar deporte junto a un instructor virtual que te indica el ejercicio que tienes que hacer y también con un "modo fiesta", es decir, un bar dado que "de vez en cuando te puedes permitir un lujo".

El precio y la demanda de la casa

Según afirma el entrevistado, son los pioneros en España. Y, aunque "Elon Musk está también desarrollando un modelo de casa", lo cierto es que "no tiene, ni mucho menos, los factores y la cantidad de opciones que tiene esta". El precio "no es tan cara como parece", asegura, dando un rango que oscila dependiendo de los módulos que le pongas.

En cuanto a la demanda, "hay bastantes pedidos en espera" aún teniendo en cuenta que de momento no están a la venta. Por lo que, de momento, "somos dos personas los que tenemos una vivienda como esta", señala.