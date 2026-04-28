Manuel Collado opina sobre el 'boom' de la longevidad, las terapias para frenar el envejecimiento y las afirmaciones del inmortalista José Luis Cordeiro

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Alejandra Andrade visita a Manuel Collado, investigador científico en el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC concretamente en el departamento de la biología del envejecimiento. Lo hace porque es "uno de los mayores expertos en España" que, actualmente, se encuentra estudiando la senescencia celular: "Es un proceso que tienen todas nuestras células y es una defensa. La célula, ante cualquier tipo de agresión, cuando sabe que no es compatible con la vida lo que hace es, o bien suicidarse, o entrar en senescencia celular", explica. Esto es "una forma de asegurar que esa célula dañada no va a crecer y formar un tumor", señala.

Sin embargo, se han dado cuenta de algo que todavía no acaban de comprender, asegura: "Estas células, durante el envejecimiento, no desaparecen después de cumplir su función. Permanecen en un estado zombie y, como están intentando reparar constantemente sin éxito porque no se necesita, terminan deteriorándonos y ocasionándonos enfermedades asociadas al envejecimiento".

Pero, ¿esto qué tiene que ver con frenar el envejecimiento?, se pregunta la presentadora. La respuesta del investigador es clara: "Si eliminamos estas células, conseguimos que al menos en animales de experimentación, tengamos animales que viven más tiempo y en mejor estado de salud". No obstante, "no podemos hablar nunca de plazos", afirma.

Su opinión sobre la "mezcla" que hay en los congresos sobre longevidad

En el congreso al que acudió 'Fuera de cobertura', Alejandra Andrade confiesa que le produjo la sensación de que "había una mezcla de 'vende motos' con científicos". Un hecho que no extraña a Manuel Collado dado que "es bastante habitual" debido a "tantísimo interés en el campo del antienvejecimiento" y, por tanto, "tanta propuesta de terapias o pseudoterapias": "Es una forma de legitimarse porque si en un mismo evento puedo participar vendiéndote un crecepelo y al lado tengo un premio Nobel pues siempre puedo decir que participé en el mismo como si eso garantizara que lo que presentas es serio y eficaz".

Manuel Collado rebate las afirmaciones del inmortalista José Luis Cordeiro

La presentadora le pregunta específicamente por el organizador de dicho evento, José Luis Cordeiro, quien se considera a sí mismo inmortalista y asegura en su entrevista con el programa que "hoy existe una base científica para revertir el envejecimiento". Algo que desmiente parcialmente el científico: "Si es un ratón sí, pero en humanos no".

Otras de sus afirmaciones aseguran que se ha logrado el rejuvenecimiento en los ojos de los ratones, por lo que en un rango de uno a dos años lo harán con humanos y después con otros órganos. Algo sobre lo que ironiza Manuel Collado: "Si batimos el récord de los 100 metros y cada año lo corremos más rápido, dentro de una progresión lógica, dentro de unos años la gente que es de allí ya habrá llegado a la meta. No, en ciencia las cosas no funcionan así".

Sin embargo, hay una que asegura que es "totalmente cierta". Esa es: "No es difícil lograr la inmortalidad celular porque el cáncer lo hace todo el tiempo". No obstante, puntualiza con sarcasmo: "Las células de cáncer son células inmortales. Dudo que cualquiera de nosotros queramos ser un cáncer andante para ser inmortal".

Por último, se alegra de que tenga "optimismo" cuando asegura que será inmortal en el 2045 y que lo veremos dado que "es muy importante frente al envejecimiento". "Son frases muy llamativas que lo que buscan es llamar la atención. Alguien que no tenga estudios especializados llega y tiene una repercusión mucho mayor que la de científicos que están de manera oscura trabajando seriamente y que no tienen pronunciamientos tan fantásticos que hacer a la sociedad", señala tajante.

El científico desmiente la funcionalidad de la Hipoxia Intermitente

A pesar de que las distintas personas y clínicas que han entrevistado en el programa han asegurado que sus terapias funcionan para frenar el envejecimiento, Alejandra Andrade le pregunta al experto por una en específico: La Hipoxia Intermitente. "No, para nada. Son pura parafernalia que cuanto más sofisticada, mayor apariencia de eficacia cuando en realidad no la tienen".

De hecho, asegura que las clínicas que incluyen la palabra 'Longevity' "aprovechan ese tirón para vender la promesa de que realmente vas a ser capaz de rejuvenecer y permanecer siempre joven sobre todo desde ese punto de vista estético": "Realmente el envejecimiento va mucho más allá de la apariencia".

Las claves científicamente comprobadas para envejecer mejor

Por último, Manuel Caballero da las claves que científicamente están comprobadas y que sirven para envejecer mejor. Aunque, confiesa, "todas las sabemos lo que pasa es que no nos gusta oírlo". ¡Descúbrelas dándole play al vídeo!