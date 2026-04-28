¿Cree Charo en los 'biohackers'? La entrevistada confiesa la rutina que ha llevado para alcanzar los 101 años

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Charo recibe en su casa a Alejandra Andrade y el equipo de 'Fuera de cobertura' para conversar mientras que toman un café con una palmera. Teniendo 101 años y siete bisnietos, la entrevistada confiesa que se encuentra "de maravilla".

Allí en la salita hablan de su historia de amor con su marido, quien falleció. En ese momento confiesa que pensó que, al ser de la misma edad, pensaba que también había llegado su momento. Sin embargo, señala: "Fíjate lo que he durado". Es en este momento cuando le revela a la presentadora las claves de su longevidad y las cuales puedes descubrir dándole play al video.

La reacción de Charo a los 'biohackers'

Teniendo en cuenta los hábitos que ha tenido Charo a lo largo de su vida, la presentadora se interesa por saber la opinión de la entrevistada sobre "la gente que quiere la eterna juventud" y sobre aquellos que "quieren ser inmortales". De hecho, en el programa conocemos a uno de ellos: Ray Ramis, un nutricionista especializado en longevidad que toma entre 25 y 30 suplementos al día y que muestra cómo es su rutina diaria para conseguir ser un 'biohacker'.

"Dicen que hay milagros, pues igual les viene uno", responde entre risas Charo. "Para mí eso es una atrocidad. Que no compren esas tonterías. El que hace negocio es el que lo fabrica eso para que lo compremos. Eso tiene que ser más mentira que mentira. La única verdad que tenemos, amigos, es que el que vive muere".