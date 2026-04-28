Los jugadores del Espanyol usan una máquina que promete "alargar un poco la vida" y, para entender su funcionamiento, asisten a la rehabilitación de Javi Puado

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Alejandra Andrade visita a Rosana, perteneciente a la empresa que comercializa la máquina que utiliza Bryan Johnson, también llamada por el nombre MITOVIT, con la cual "ha descubierto la posibilidad de alargar un poco la vida a través de la técnica Hipoxia-Hiperoxia Intermitente". Allí descubren cómo funciona esta máquina que "frena el envejecimiento" de la mano de su socio mientras una persona la utiliza.

"La longevidad es una de las áreas que nosotros más demanda tenemos en el mercado español. Con la salida de Bryan Johnson, hemos aumentado más de un 40% tanto en términos tanto de ventas, como de interés en la máquina", confiesa Rosana sobre este aparato que tiene un precio base de 25.000. "Todo lo que tiene Bryan Johson estamos hablando de 200.000 euros", revelan.

Un experto en bolsa revela la millonaria cantidad de dinero invertida en el campo de la longevidad

José María Luna, analista y director de inversiones, revela en 'Fuera de cobertura' qué inversiones se están haciendo en el campo de la longevidad tanto a nivel nacional e internacional, incluyendo la cantidad millonaria y la tasa de crecimiento sobre el mismo. Por otra parte, habla sobre el tipo de empresas que invierten.

El Espanyol, uno de los principales clientes de la empresa que comercializa las máquinas de Hipoxia

Algunos de los clientes de la empresa de la entrevistada son clínicas, centros deportivos, centros de 'wellness'... De hecho, hay un "deportista muy conocido" que, asegura, se lo compró para tenerlo en su casa. Y, aunque no pueden decir su nombre, uno de ellos es descartado cuando Alejandra Andrade les pregunta por él entre risas.

Uno de los principales es el club de fútbol del Espanyol, quienes utilizan las máquinas para la recuperación de lesiones de los jugadores: "Hoy día ya no se necesita entrenar tanto, si no recuperar para poder competir porque hay muchos partidos durante la semana".

Y es que "el deporte de élite necesita cada vez más instrumentos para el rendimiento del jugador", afirma Narciso Amigó, director del Área de Salud: "Al fin y al cabo estamos alargando la vida del jugador no solo profesional, si no que su vida social también se alargue y el resultado es bueno. La sensación subjetiva es buena".

'Fuera de cobertura' asiste a la rehabilitación de Javi Puado para ver cómo funciona la máquina

Alejandra Andrade acompaña a Narciso Amigó para asistir a una sesión de rehabilitación del capitán del equipo, Javi Puado, quien hace fisioterapia mientras realiza la Hipoxia. Y es que, tal y como le cuenta a la presentadora, actualmente se encuentra lesionado por un esguince de rodilla.

Lo que siente, según comunica, es que "tienes un poco menos de oxígeno" pero sin asfixiarte: "Puedes respirar perfectamente". Es en este momento cuando Alejandra Andrade le pregunta, a raíz de este 'boom', si cree en el tema de la longevidad: "Si es positivo para el cuerpo humano, bienvenido sea. Yo cuántos más años viva y me dedique al fútbol, mejor".