Cuarto Milenio 26 ABR 2026 - 21:45h.

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Iker Jiménez y Carmen Porter no salen de su asombro al ver unas imágenes que están dando mucho de que hablar. Se trata de una ceremonia llevada a cabo en Johannesburgo en la que un pastor le habla a un difunto que se encuentra en un ataúd. Lo sorprendente es que, quizás por el fervor de la comitiva que se encuentra rezando a su alrededor, provocan que el difunto abra la boca, la mueva y comience a respirar.

Finalmente, el pastor sudafricano consigue que el hombre se incorpore y no es de extrañar que esta hazaña esté rodeada de polémica: ¿Se trata realmente de una representación evangélica? ¿Estaba realmente fallecido el hombre que permanecía tumbado en el ataúd? ¿Es una puesta en escena para ganar popularidad?

“En teoría, según vendió a sus fieles, estaba muerto. Ahora, ¿nos lo creemos o no?”, apunta Carmen Porter. Por su parte, Iker Jiménez quiere recordar que existe la posibilidad de la catalepsia. Sin duda, se ha generado un gran debate al respecto. Pero hay más imágenes que Iker y Carmen quieren analizar en este ‘Arrancando La Nave’:

Un grupo de expertos analizan el sorprendente auge de la brujería y las prácticas sobrenaturales en la sociedad rusa actual.

y las actual. Un misterioso bloque de hielo atraviesa el tejado de una vivienda en la ciudad de Whittier (Los Ángeles) tras una fuerte explosión.

en la ciudad de Whittier (Los Ángeles) tras una fuerte explosión. Una nueva interfaz de Inteligencia Artificial l ogra convertir la actividad cerebral en frases escritas mediante sensores no invasivos.

ogra convertir la actividad cerebral en frases escritas mediante sensores no invasivos. Un hallazgo sin precedentes resuelve el misterio sobre la ubicación exacta de la casa donde vivió William Shakespeare en Londres.

El FBI y Trump inician una investigación para esclarecer la muerte de científicos en EEUU

Hace unos días, ‘Cuarto Milenio’ se hizo eco de las misteriosas muertes de científicos que se habían producido de un tiempo a esta parte y ha habido consecuencias al respecto, pues Donald Trump ha anunciado que se va a llevar una investigación al respecto. Además, se suma una nueva científica, concretamente especialista en tecnología antigravedad de nombre Amy Eskridge, fallecida en el año 2022 por un supuesto suicidio.

Previamente, había denunciado haber recibido amenazas, acoso y agresiones por su trabajo en su intento por revelar información sobre objetos voladores no identificados. El FBI ya trabaja en esta investigación y no descarta ninguna hipótesis. El jefe de investigación al mando apunta a “un patrón relevante” en todas estas muertes.