Cuarto Milenio 27 ABR 2026 - 00:00h.

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El investigador y escritor José Antonio Caravaca ha traído hasta la nave del misterio una nueva entrega de su sección, ‘Expediente Caravaca’, en la que rescata alguno de los sucesos inexplicables ocurridos a lo largo y ancho de nuestro país.

En esta ocasión, Caravaca ha compartido con la audiencia un episodio ocurrido en los años 90 que tiene como protagonista a Tomás, un hombre de campo que vivió un suceso paranormal y aún hoy sigue sin poder olvidar.

Concretamente fue la hermana de este labrador quien le contó a Caravaca lo que le sucedió a su hermano, un hombre que raramente se asustaba y que aquel día “acabó metido debajo de la cama como un niño asustado” por la extraña luminaria que apareció frente a su casa.

Iker Jiménez recuerda un caso parecido que “cubrió” cuando era niño

Iker Jiménez, al escuchar el relato de Caravaca, no ha podido evitar recordar un suceso muy parecido que ocurrió cuando él era apenas un niño y que “cubrió” con su equipo de amigos investigadores:

“En Vitoria ocurrió un casi idéntico a lo que estás contando, una luminaria se aproxima a una cortijada donde nosotros estuvimos siendo unos críos, uno de los primeros casos que investigó en su vida ese grupo de niños, yo creo que el segundo o el tercero. El padre y la madre de aquella familia también pasaron terror porque creían que esa luminaria que se posó delante de su casa no tenía buenas intenciones”.