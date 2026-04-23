Vivir más y mejor, el mayor reto de la humanidad: todos los detalles en un nuevo programa de 'Fuera de cobertura', en el final de temporada

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Está claro que el mayor reto de la humanidad es vivir más y mejor. 'Fuera de cobertura' ataja en su final de temporada uno de los principales temas que más nos atañan y que más en la órbita está entre la ciudadanía. ¿Es la longevidad una moda o se trata de una realidad científica? Lo sabremos todo esto y mucho más, en 'Fuera de cobertura', este lunes a las 23:00 horas, en Cuatro.

Además, analizaremos con expertos todo el tema de la genética, cuáles son los hábitos más saludables y si hay o no una fórmula exacta para envejecer mejor. 'Fuera de cobertura', este lunes a las 23:00 horas, en Cuatro. ¡No te lo pierdas!