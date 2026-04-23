Susana explica cómo es su día a día centrada en las redes sociales

Todos los programas completos de 'Ex. La vida después', en Mediaset Infinity

Compartir







Susana Bicho ha repasado cómo es su vida actual en 'Ex. La vida después', tras haber ganado 'Gran Hermano' y tomar la decisión, hace ya años, de alejarse parcialmente de la televisión para centrarse de lleno en las redes sociales.

Durante la entrevista, Susana explicó que su trabajo como creadora de contenido ha hecho que los límites entre lo profesional y lo personal sean cada vez más difusos: “Tengo todos los límites de mi vida un poco borrosos. No sé diferenciar lo que hago por ocio de lo que hago por trabajo, porque realmente estoy todo el día”.

Susana: "Llevo mucho tiempo sin tener intimidad como tal"

La ganadora de 'Gran Hermano' también habla de cómo su reciente matrimonio ha influido en la manera en la que se muestra en redes. Su pareja no se dedica al mundo digital, lo que la ha llevado a ser más discreta: “Si estuviese yo sola compartiría mucho más, pero ahora que comparto mi vida con una persona que no se dedica a las redes me he vuelto más discreta, por respeto hacia él y también por inteligencia y madurez”.

Susana reflexiona además sobre la exposición constante que ha vivido desde muy joven. Entró en 'Gran Hermano' con tan solo 22 años y ahora, con 35, reconoce que ha pasado gran parte de su vida sin una intimidad plena: “Llevo mucho tiempo sin tener intimidad como tal. No la echo de menos porque llevo demasiado tiempo viviendo así”, señala, pero aclara que sí tiene vida privada, aunque ha aprendido a no compartirlo todo públicamente, admitiendo que, en ocasiones, sus propios límites siguen siendo confusos.