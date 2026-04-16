Andrea Levy pone en valor la figura de los cuidadores: “Es muy difícil”

Andrea Levy pone el foco en el papel silencioso de los cuidadores

Todos los programas completos de 'Ex. La vida después', en Mediaset Infinity

Compartir







Rafa Sánchez, cantante y fundador de 'La Unión', ha contado cómo eran los momentos en los que consumía heroína, mientras Andrea Levy se ha emocionado al recordar la etapa en la que convivía con su pareja, que era adicto.

Andrea Levy destaca la importancia del papel de los cuidadores: “El papel de los cuidadores, o de quienes se convierten en cuidadores siendo ajenos a todo lo que te está pasando… Yo lo he visto también en las personas que me rodearon a mí. A ellos también les pesa, porque es muy difícil”.

Andrea Levy: "Estaba en un momento en el que todo me iba bien, pero me empezaron a pasar cosas que no podía sobrellevar por mí misma"

Además, confiesa que esa situación coincidió con sus propios problemas personales, que finalmente la llevaron a consumir: “Estaba en un momento en el que todo me iba bien, pero me empezaron a pasar cosas que no podía sobrellevar por mí misma. En ese momento, la frustración y la incapacidad de poder ayudar formaban parte de ese castigo merecido”.

Andrea explica que, cuando ella necesitó ayuda, fue precisamente él quien le tendió la mano: “Curiosidades de la vida: cuando yo necesité recuperar las riendas de mi vida, quien me ayudó fue él. Veía que cada vez necesitaba más pastillas para cerrar las persianas de mi habitación y dormirme. Fue la persona más cercana al que le dije que necesitaba que alguien me revisara”.