Lara Guerra 09 ABR 2026 - 00:13h.

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Llega una nueva entrega de 'Ex. La vida después' donde Ana Milán tiene el placer de entrevistar a la periodista y presentadora, Toñi Moreno; quién no duda en abrirse como nunca antes.

Uno de los temas que ha querido tratar Milán es la maternidad, donde Toñi confiesa que siempre ha sido un sueño para ella el poder ser madre. Desde que ella comenzó en los platós se llevaba a su hermana como si fuese su hija pequeña: "He sido muy madre siempre, pero es muy difícil para una persona soltera, autónoma o en este país mujer", detalla debido a los proyectos en los que se veía integrada.

Asimismo, revela que creó un formato para esta cadena nombrado "El sentido de la vida"; en el que se quedaba embarazada con 35 años. Entre risas, desvela que hay unas imágenes de ella grabándose si se quedaba embarazada, sin embargo, finalmente regaló el formato.

Toñi Moreno revela a Ana Milán algo sobre su maternidad que nunca ha contado antes

Años después, Toñi consiguió su mayor sueño, y no ha dudado en explicar a Ana lo duro que ha sido su embarazo y posparto: "Tuve una gran depresión queme coincidió con el confinamiento"; entre otros momentos difíciles que ha confesado. En torno a esta conversación, Moreno también le ha contado a la presentadora de qué manera está educando a su hija, ya que explica que con tan solo dos años, llegó de clase y le cuestionó porque sus compañeros de clase tenían dos mamás, dos papás o una mamá y un papá y ella no.

Toñi comenta que nunca ha querido ni querrá ocultarle a su hija que ella es de "un donante de óvulo y de esperma". Confiesa que al entrar a una clínica su doctor no dudó en preguntarle de qué manera quería hacerlo, sin embargo, con 45 años lo tenía claro: "No quiero pasar un suplicio. Me dijo que aún así científicamente tendría algo de mi". Por último, la de Andalucía desvela a Ana Millán algo que nunca ha dicho antes ¡Dale al play para descubrirlo!