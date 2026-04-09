"Recuerdo por un lado cómo el mundo me empezó a dar vueltas", confiesa la presentadora a Ana Milán

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Toñi Moreno ha hablado abiertamente de su sexualidad en 'Ex. La vida después', algo que no era nada fácil para ella hace unos años, pero todo cambió a raíz de una entrevista que hizo en 'Viva la vida' a Laura Pausini: "Le debo la vida".

Cuando la cantante hacía alusión durante esta charla a su sexualidad con un "te gustan las mujeres" de lo más directo hacia Toñi Moreno, esto hizo que todo cambiase para ella: "Quería tapar el sol con un dedo, recuerdo por un lado cómo el mundo me empezó a dar vueltas y mire al público esperando a que yo dijera que sí y lo hice, así me quité 20 años de encima, era que ya no tenía que disimular delante de nadie".

Toñi Moreno relataba que antes de este momento "vivía con quién le daba la gana y tenía la vida que quería", pero se limitaba ella misma: "No me daba un beso en la calle, mi principal enemiga he sido yo". La que aseguraba que le hubiera dicho a la Toñi Moreno de antes de saberse esto un "no va a ser para tanto" después de haberlo vivido.

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